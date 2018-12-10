شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب بورصات الخليج وأسهم التأمين تدفع "السعودية" للصعود والان مع التفاصيل

انتعشت تعاملات البورصة السعودية المبكرة الإثنين بدعم من زيادة الطلب على أسهم قيادية وارتفاع صفقات المستثمرين نحو الشراء، في الوقت الذي مالت فيه باقي بورصات الخليج نحو التراجع.

وزاد مؤشر السوق السعودي الرئيسي 0.07% إلى 7844.73 نقطة. و تم خلال تلك التعاملات التداول على 8.881 مليون ورقة مالية بسيولة 203.610 مليون ريال، وزاد عدد الصفقات المنفذة عن 10 آلاف.

وارتفعت مؤشرات 9 قطاعات يقودها "التأمين" 1.08%، و"السلع الرأسمالية" 0.20%، وقاد سهم "شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني"، نشاط السيولة في السوق بإجمالي 20.082 مليون ريال بعد ارتفاعه 7.40% إلى 33.40 ريال للسهم، وتلاه "أمانة للتأمين التعاوني" بإجمالي 16.835 مليون ريال بعد التداول على 739.394 ألف ورقة مالية متصدرا بها نشاط أحجام التداول ليصعد 2.58% إلى 23.08 ريال.

وعلى نحو طفيف تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.28% ليصل إلى مستوى 4822.68 نقطة، و سط هدوء التداولات لتسجل 3.014 مليون ورقة مالية بسيولة 7.771 مليون درهم تمت من خلال تنفيذ 110 صفقات.

وتصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" نشاط السيولة بإجمالي 3.598 مليون درهم ليسجل 13.92 درهم دون تغيير عن مستوى إغلاقه السابق، تلاه "اتصالات" يإجمالي 2.954 مليون درهم ليرتفع 0.02 درهم إلى 16.8 درهم.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.52% ليسجل 2537.23 نقطة مع تراجع الأسهم القيادية مثل "إعمار". وبلغت السيولة 35.553 مليون درهم بعد التداول على 31.338 مليون ورقة مالية نفذت خلال 640 صفقة.

وتباين أداء القطاعات في السوق، لتخسر مؤشرات 3 قطاعات يتقدمها "السلع" 3.35%، "العقارات" 1.49%، فى حين ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بصدارة "الخدمات" 1.74%، والتأمين" 1.69%.

وجاء سهم "بنك دبي الإسلامي" متصدرا نشاط السيولة بإجمالي 9.565 مليون درهم ليهبط 0.58% إلى 5.10 درهم، تلاه "إعمار" القيادي" بإجمالي 9.538 مليون درهم إلى 4.11 درهم.

كما تراجع المؤشر العام لسوق الكويت 0.07% إلى مستوى 5180.97 نقطة، وتم التداول على 26.574 مليون ورقة مالية بسيولة 4.184 مليون دينار تمت من خلال تنفيذ 1185 صفقة. وخسرت مؤشرات 6 قطاعات يقودها "العقار" 0.46%، و"المواد الأساسية" 0.40%.

وتصدر سهم "زين" نشاط السوق بإجمالي قيمة تداولات 806 آلاف دينار بعد التداول على 1.709 مليون ورقة مالية ليتراجع 0.21% إلى 474 فلسا، وتلاه "بيت التمويل الكويتي- بيتك" بإجمالي 626.691 ألف دينار بعد ارتفاعه 0.16% إلى 618 فلسا.

وفقد المؤشر العام لسوق مسقط المالي 0.17% إلى 4540.10 نقطة، وتم التداول على 1.510 مليون ورقة مالية بسيولة 219.120 ألف ريال نفذت خلال 62 صفقة. وتراجعت قطاعات السوق الثلاثة، يتقدمها "الخدمات" 0.40%، كما تراجع قطاع الصناعة 0.38%، وخسر القطاع المالي 0.11%.