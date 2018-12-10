شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: سجون الفاشية الحوثية بلا رصد والان مع التفاصيل
قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن جرائم سجون المليشيا الحوثية الفاشية بلا رصد.
وكتب غلاب، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: آلاف المعتقلين نساء ورجال وأطفال في السجون الحوثية لا يمتلكون المعلومة كاتجاه رسمي، وعائلات تذبح بالتهديد والإخفاء القسري والجوع ورهائن وطني بلا كشوف.
وأضاف: سجون الفاشية بلا رصد.. والله لا أمم متحدة ولا تحالف ولا شرعية بإمكانهم كشف سجون الجريمة، ولن يفقه الكثير مقاومة من نار وانتقام وحرية.
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