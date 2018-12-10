غلاب: سجون الفاشية الحوثية بلا رصد

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن جرائم سجون المليشيا الحوثية الفاشية بلا رصد.

وكتب غلاب، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: آلاف المعتقلين نساء ورجال وأطفال في السجون الحوثية لا يمتلكون المعلومة كاتجاه رسمي، وعائلات تذبح بالتهديد والإخفاء القسري والجوع ورهائن وطني بلا كشوف.

وأضاف: سجون الفاشية بلا رصد.. والله لا أمم متحدة ولا تحالف ولا شرعية بإمكانهم كشف سجون الجريمة، ولن يفقه الكثير مقاومة من نار وانتقام وحرية.