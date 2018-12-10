شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. دراج إماراتي يجوب 5 بلدان لتعزيز التقارب بين الشعوب والان مع التفاصيل

أنهى دراج إماراتي رحلته إلى 5 دول بهدف تعريف سكان تلك الدول بعام زايد، وبالثقافة الإماراتية، وزار الدراج اليابان، بلجيكا، هولندا، النرويج، والسويد.

ويقول الدراج عيسى حسين المعلمي إن الغرض من رحلته هو نقل رسالة من الشباب الإماراتي إلى نظرائهم في البلدان التي زارها لتعزيز التعارف والتقارب بين الشعوب.

وعن رحلته إلى طوكيو، قال "المعلمي" إنه قطع 547 كم متنقلاً في مدن اليابان العديدة، منوهاً إلى أن الرحلة بدأت في عام زايد بهدف تعريف اليابانيين بهذه المناسبة الغالية، وإبراز الهوية الوطنية الإماراتية بأسلوب مختلف، من خلال الترحال بالدراجة الهوائية.

يعمل "المعلمي" مهندس سلامة رئيسي، في بلدية دبي، ويعشق الترحال والتعرف على الشعوب، ويقول إنه ركز على التقرب بين الناس وإلقاء الضوء على قيم التسامح في المجتمع الإماراتي.

وخلال الرحلة التي استمرت 10 أيام، التقى "المعلمي" مجموعة من المواطنين اليابانيين صادفهم في الطريق أو النزل أو المطاعم، مبدياً إعجابه بالقيم التي يتمسك بها اليابانيون، وفي مقدمتها الدقة والانضباط في العمل.

ونوه في هذا الصدد إلى أحد المواقف التي تعرض لها خلال رحلته، إذ تعرض لحادث، وعندما احتاجت دراجته للصيانة أخبره الفني بأن الصيانة فقط قد تؤثر سلباً على الدراجة الهوائية على المدى البعيد، وبناء عليه أجرى صيانة مع تعديلات بدون أخذ المقابل.