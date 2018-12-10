شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في أبوظبي والان مع التفاصيل

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الأحد، البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية، والتي توفر منصة رقمية تتيح للراغبين في زيارة أبوظبي والاستفادة من خدماتها الصحية إمكانية الاستفادة من باقة من الخدمات والمنتجات المتكاملة التي يحتاجون إليها.

حضر حفل الإطلاق كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة السياحة والثقافة، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومحمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة.

وتضم البوابة قائمة بالمنشآت الصحية المدرجة ضمن شبكة السياحة العلاجية والتي يبلغ عددها 40 مزوداً للرعاية الصحية والمستوفين للشروط وفق برنامج "جودة" التابع لدائرة الصحة أبوظبي، إضافة إلى أكثر من 287 باقة علاجية لأكثر من 173 طبيباً في أبوظبي.

كما تمنح البوابة لمستخدميها إمكانية الحصول على باقات التأمين المخصصة للسياحة العلاجية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، إلى جانب توفيرها باقة واسعة من الخدمات التي يحتاجها السائح العلاجي، بدءاً من التواصل المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية وإصدار التأشيرات وحجز المواعيد والفنادق والمواصلات وأي نشاطات ترفيهية أخرى.

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، في كلمة ألقاها، أن القطاع الصحي يقف على أعتاب مرحلة جديدة من مسيرته نحو العالمية، وذلك مع إطلاق بوابة السياحة العلاجية الذي يأتي كجزء من خطة الدائرة طويلة الأمد لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للسياحة العلاجية على خارطة التنافسية العالمية.

وقال: "حرصت دائرة الصحة على الاستعانة بنتائج ومؤشرات برنامج جودة في تحديد أهلية المنشآت للانضمام إلى شبكة السياحة العلاجية، في خطوة ساهمت في ضمان ضم الشبكة للمنشآت الصحية القادرة على تقديم خدمات تخصصية عالية الجودة تتفرد بها إمارة أبوظبي عن غيرها كالعمليات الصعبة للقلب والشرايين وزراعة الأعضاء ومشاكل الإنجاب وعمليات المفاصل وإجراء الفحوصات العامة والتشخيص والعمليات الجراحية التجميلية والاختيارية".

من جهته، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يأتي إطلاق البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية في أبوظبي استكمالاً لجهودنا في الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة أولى ومفضلة للسياحة العلاجية عالمياً، وذلك مع ما نشهده من نمو ملحوظ في أعداد المسافرين عالمياً من أجل الصحة والاستشفاء والتي أصبحت من أهم الأنماط السياحية للعوائد الاقتصادية التي يحققها قطاع صناعة السياحة، كما أنها قابلة للنمو والتطوير".

وأضاف المبارك: "نؤكد في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مواصلة العمل على الترويج للسياحة العلاجية في أبوظبي لإيماننا بما تتمتع به العاصمة من العديد من المزايا التي تشجع المرضى الوافدين على القدوم إليها لتلقي العلاج، فإلى جانب قدراتها الاستشفائية فهي تعتمد على معالمها السياحية ومواقع الجذب، إلى جانب استحداث مصادر جديدة لاستقطاب المزيد من السياح".

وتابع بقوله: "لقد شهد قطاع الاستشفاء في أبوظبي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية على صعيد البنى التحتية والإمكانيات والتجهيزات وقدرات الأطباء، مما مكن من تحقيق هذه الخطوة لاستقطاب المزيد من المرضى من مختلف دول العالم".

وقال العميد سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ: "نحتفي اليوم بتتويج الجهود الكبيرة التي بذلناها معا بروح الفريق الواحد لتعزيز مكانة أبوظبي على خارطة السياحة العلاجية، ونحن سعداء بدورنا في تطوير نظام تأشيرات السياحة العلاجية التي تعتمد على آلية محددة تم وضعها بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، بحيث تمنح الصلاحية لإصدار التأشيرات السياحية للمنشآت الصحية المشاركة ضمن شبكة السياحة العلاجية وتتبنى أعلى معايير برنامج "جودة" وذلك لضمان تمتع المرضى من خارج الدولة برحلة علاج ميسرة في المنشآت الصحية المرموقة في أبوظبي".

وقال مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان": "إن إطلاق البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية في أبوظبي يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحية العلاجية، ونحن في (ضمان) نسعى باستمرار إلى تقديم الدعم لمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، عبر توفير مجموعة الحلول وبرامج التأمين الصحي المتكاملة والمباركة كتلك التي قمنا بطرحها اليوم".

وعن دور "الاتحاد للطيران" في البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية، قال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "بصفتنا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يحدونا الفخر أن نكون جزءاً من منظومة السياحة العلاجية في أبوظبي، حيث يسعدنا أن نقوم بتقديم خدمة الممرض على متن الطائرة المخصصة لضيوفنا الذين تستلزم حالاتهم الحصول على المساعدة الطبية خلال أسفارهم، لضمان توفير رحلة سلسة لهم خالية من أي منغصات".

وأضاف دوغلاس أنه مع طرح البوابة الإلكترونية أصبح بإمكان المسافرين بغرض الاستشفاء طلب خدماتنا الطبية على متن الطائرة، وبذلك سيحظى المسافرون بتجربة سياحة علاجية متكاملة تبدأ قبل وصولهم لأبوظبي.

وتستند أبوظبي في مساعيها لتعزيز مكانتها كوجهة مرموقة للسياحة العلاجية عبر البنية التحتية المتقدمة التي تحظى بها وجودة الرعاية الصحية التي توفرها منشآتها، فضلاً عن محفظتها السياحية الواسعة التي تمكنها من تقديم تجربة سياحية متكاملة لزوارها.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قد وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة السياحة العلاجية، لاستضافة المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية في أبوظبي بمشاركة 100 دولة.

وتنص المذكرة على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في أبوظبي، لتعزيز السياحة العلاجية في الإمارة، والترويج لها في العالم والمنطقة، إضافة إلى نقل المؤتمر السنوي العالمي للسياحة العلاجية إلى أبوظبي.