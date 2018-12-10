شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإعدام لقاتل ومغتصب الطفلة آلاء الحميري والان مع التفاصيل

قضت المحكمة الجنائية في محافظة إب، وسط اليمن، بإعدام قاتل ومغتصب الطفلة آلاء الحميري. وقالت مصادر إعلامية حضرت المحاكمة إن الجزائية قضت بإعدام يوسف الثوابي قصاصا وتعزيرا. وأثارت قضية الحميري الرأي العام الذي شكل ضغطا انتهى بسرعة محاكمة القاتل. وأقدم الثوابي على اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة آلاء الأسبوع الماضي في منطقة جبلة بإب.

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