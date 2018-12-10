شكرا لقرائتكم خبر عن دبي السادسة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والان مع التفاصيل

احتلت دبي المركز السادس عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة من أكتوبر 2017 إلى سبتمبر 2018، متفوقة على سيدني وباريس وبكين، وفق أرقام مجلة ذا بنكر.

وأفادت المجلة الاقتصادية العالمية بأن دبي استقطبت 542.8 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة المذكورة، وظفتها في 31 مشروعاً، بمتوسط 17.5 مليون دولار للمشروع الواحد.

وأشارت الأرقام التي نشرتها صحيفة البيان الإثنين إلى أن تلك الاستثمارات في هذه المشاريع وفرت 714 وظيفة، بمتوسط 23 وظيفة لكل مشروع.

وتقدمت دبي مركزاً مقارنة بقائمة العام الماضي، حيث كانت في الترتيب السابع، بقيمة 347.7 مليون دولار، في 19 مشروعاً، وفرت 373 وظيفة.

ووفق المجلة الاقتصادية، شملت قائمة أكبر 10 مدن في العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة شانغهاي وسنغافورة ولندن وهونغ كونغ ودبلن ودبي وسيدني وبكين وباريس وهو تشي منه.

ومن حيث الاستثمار في المشاريع في الخارج، احتلت أبوظبي المركز العاشر بين أكبر 10 مدن مستثمرة في الخارج في نفس الفترة. وبلغت قيمة استثمارات أبوظبي في مشاريع في الخارج 470 مليون دولار، وظفتها في 20 مشروعاً، وفرت 1192 وظيفة.