شكرا لقرائتكم خبر عن أرصاد الإمارات: استمرار اضطراب البحر في الخليج العربي والان مع التفاصيل

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار اضطراب البحر في الخليج العربي بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة. ولفت المركز إلى أن سرعة الرياح تصل سرعتها إلى 42 كم/ساعة. وذكر المركز - في بيان له اليوم - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 ويصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 10 من صباح غد الثلاثاء.

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