شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق إذاعة "هنا عدن" في ذكرى استشهاد اللواء جعفر سعد والان مع التفاصيل

انطلقت اذاعة هنا عدن ببثها التجريبي في ذكرى استشهاد الشهيد اللواء جعفر محمد سعد من العاصمة عدن على تردد 92,9 FM .

وتعود ملكية الاذاعة للقيادي في المجلس الانتقالي هاني بن بريك.

وقال بيان صادر عن الاذاعة مذيل باسم المهندس ياسر عبدالقادر القدح مدير الهندسة والتشغيل ، ان البث التجريبي بدأ بالقرآن الكريم تكريماً لروح الشهيد جعفر محمد سعد الطاهرة الذي دشن البث في ذكرى استشهاده ، واستمرت التلاوة حتى الثامنة مساءً من اليوم التالي الجمعة، لتبدأ بعدها قوائم التشغيل الخاصة بمرحلة البث التجريبي.

ولفت البيان الى ان موجات اثير "هنا عدن FM" تغطي مدن عدن وابين ولحج والضالع ويافع واجزاء من شبوة كمرحلة اولى، وتطمح ادارة الاذاعة بتوسيع البث في المرحلة الثانية ليشمل جميع المحافظات الجنوبية وما جاورها خلال الاشهر المقبلة.