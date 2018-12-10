شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبو ظبي يعزون الملك سلمان بوفاة الأميرة جوهرة والان مع التفاصيل

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود .. سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.