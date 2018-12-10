شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: رسائل نعي مجلس التعاون تعبر عن إحباط إيران وأنصارها والان مع التفاصيل
قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إنه من غير المستغرب ان يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعي مجلس التعاون للمرة الألف.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، 10 كانون الأول، 2018: ومن وجهة نظر أبناء الخليج ان المؤسسة باقية وناجحة ولن تفوضها هذه الأزمة أو تلك.
وختم الوزير الإماراتي تغريدته: رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم.
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