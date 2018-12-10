شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الكويتية: نراقب أسواق أفريقيا لارتفاع الطلب على النفط والان مع التفاصيل

قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الإثنين إن المؤسسة تراقب الأسواق الأفريقية لأنها تحمل في طياتها أسواقا واعدة لارتفاع الطلب على النفط.

وأضاف العدساني في كلمة بمؤتمر منعقد في الكويت أن الأسواق الآسيوية ستظل محط أنظار المؤسسة كون احتياجها للطاقة مستمرا في المستقبل، مضيفا أنها محط اهتمام العالم، حيث يجري استيعاب صادرات النفط والمنتجات العالمية هناك.

وتابع"نهدف للوصول بمستوى إنتاج النفط الثقيل إلى 110 آلاف برميل يوميا بحلول 2030-2031 ، ليرتفع إلى 430 ألف برميل يوميا بحلول 2040-2041 "

وفي 25 نوفمبر الماضي، قال محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية إن الشركة تعتزم زيادة طاقتها التكريرية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035.

ومن المتوقع أن تصل الشركة إلى طاقة تكريرية قدرها 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2020، وذلك بعد تشغيل مشروع الوقود النظيف ومصفاة الزُور الجاري بناؤها حاليا.

وأطلق الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية استراتيجية 2040 طويلة المدى للشركة.

وحسب المطيري تتلخص التوجهات الاستراتيجية لقطاع التكرير والتصنيع والبتروكيماويات حتى عام 2040 في التوسع في الطاقة التكريرية للدولة وبأعلى مستوى تحويلي؛ مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

وأضاف المطيري أن خيارات التمويل لاستراتيجية الشركة تشمل التمويل الذاتي أو من مؤسسة البترول الكويتية أو الاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية. لكنه لم يحدد أي خيار سيؤخذ به.