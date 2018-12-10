شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة أمريكية تفقد وظيفتها وتواجه تهما جنائية لقص شعر طالب بالقوة والان مع التفاصيل

فقدت معلمة في مدرسة ثانوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية وظيفتها وتواجه عدة تهم جنائية، بعد أن ظهرت خلال فيديو مصور بهاتف جوال، وهي تقص شعر طالب بالقوة.

وذكر مكتب النائب العام لمنطقة تولاري أن مارجريت جيسزينجر "52 عاما" تواجه 6 اتهامات جنائية تشمل، الاحتجاز والقسوة تجاه طفل والاعتداء والتورط بالعنف، ويمكن أن تقضي عقوبة تصل مدتها إلى 3 سنوات ونصف في السجن إذا ما تمت إدانتها في جميع التهم.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، نشر موقع "ريديت"، فيديو لـ"جيسزينجر" وهي تستدعي طالبا إلى مقدمة الصف وتأمره بالجلوس ثم تقطع خصلات من شعره بينما كانت تغني أجزاء من النشيد الوطني على نحو خاطئ.

وبعد ذلك، ابتعد الطالب، ورفعت "جيسزينجر" المقص فوق رأسها، وطالبت بخروج طالب آخر إلى مقدمة الصف.

ويمكن سماع المدرسة خلال الفيديو وهي تخبر الطلاب أنه سيتم اختيار شخص عشوائي إذا لم يتطوع أحدهم.

ثم بدأت المعلمة في الغناء مجددا وهي تتحرك بين المكاتب واندفعت نحو طالبة وسحبت شعرها الطويل إلى الجانب وحاولت قصه، فصرخت الطالبة وطالبتها بالتوقف، وانضمت إلى الطلاب الآخرين الفارين من الفصل.

وقال مارك فوجت، محامي الطالب الذي قصت المعلمة شعره: "لم يصدق ما كان يحدث، بصراحة.. لم يكن يعرف ماذا يفعل.. كان مرعوباً للغاية".

وقال شهود إن "جيسزينجر" حضرت الحصة الأولى في صف الكيمياء، وكانت تهدد الطلاب بالمقص وتقول إنه يوم قص الشعر، وفي بداية الواقعة ركض أحد الطلاب إلى مكتب الإدارة لطلب المساعدة، وفقًا لـ"سي إن إن".

في المقابل، وفّر مكتب التعليم في مقاطعة تولاري مستشارين من برنامج خدمات الصحة العقلية لأي طالب يحتاج إلى الحديث، في حين تعهدت المدرسة بعدم عودة "جيسزينجر" أبداً إلى التدريس في صفوفها.

وقال مكتب التعليم في بيان: "نأخذ على محمل الجد سلامة الطلاب في الفصول الدراسية، نحن نراجع جميع المعلومات المتاحة، وسنتخذ أشد الإجراءات المناسبة".

وأُطلق سراح "جيسزنجر" من سجن مقاطعة تولاري، الجمعة، بعد دفع كفالة قيمتها 100 ألف دولار، وأُمرت بالبقاء على بعد 100 متر على الأقل من المدرسة الثانوية.