حسين الجسمي أول فنان عربي يشارك بحفل "أعياد الميلاد" في "الفاتيكان"

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، مشاركته في إحياء حفل "أعياد الميلاد" بالفاتيكان، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، المقرر 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، ليصبح أول فنان عربي يشارك في حفل Concerto di Natale.

وقال الجسمي، في بيان، إن موافقته على دعوة "الفاتيكان" للمشاركة في الحفل الخيري "نبعت من القيم الأخلاقية والإنسانية التي زرعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بين قيادة وأبناء دولة الإمارات عبر أجيالها منذ نشأة دولة الإمارات"، مؤكدا اهتمامه بالأعمال الخيرية والإنسانية، والمساهمة في زرع المحبة والسلام بين الشعوب.

وأضاف: "يسعدني المساهمة دائما في الأعمال الخيرية من أجل زرع وتوفير بيئة هدفها الحياة الكريمة والاحترام والمساواة والسلام بين الأديان والشعوب، وهي القيم التي تربينا عليها نحن أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الحاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين، حتى أصبحنا نلقب بين الشعوب بأبناء زايد الخير".

ومن المقرر تخصيص أرباح الحفل هذا العام لأزمة اللاجئين في مدينة "أربيل" العراقبة و"أوغندا"، بهدف تعزيز معيشتهم، مع التركيز على الأطفال والشباب، من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والأنشطة العملية التي تُسهم في تعزيز عملية الدخل، والتي تعد من العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل الأطفال اللاجئين ومستويات معيشتهم.

وتأتي مشاركة الجسمي في الحفل برفقة الفرقة "الأوركسترا الكبرى" Grand orchestra conducted تحت إدارة المايسترو العالمي “ريناتو سيريو”.