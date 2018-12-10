الان تتابع حقيقة الطائرة الاماراتية المرصعة بــ«الألماس» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دبي- الخليج 365:

كشفت شركة طيران الإمارات حقيقة صورة لإحدى طائراتها وهي مرصعة بالألماس. ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، الطائرة المُرصّعة بالألماس، وأرفقتها بتعليق “إليكم طائرة بلينغ 777.. صُممت هذه الصورة من قبل الفنانة المبدعة، سارة شكيل.

وتعود تفاصيل القصة بسحب مانشر إلى أنه وبينما كانت تنتظر شكيل موعد رحلتها من باكستان إلى إيطاليا، صورت هذه الطائرة الإماراتية التي تحيطها شاحنات نقل الأمتعة، وقامت بتعديلها حتى تبدو وكأنها مرصّعة بالألماس.

وبعد أن نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، حازت على أكثر من 50 ألف إعجاب. ولم تظل هذه الصورة في حساب شكيل، وإنما تم تداولها على غالبية مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُشار إلى أن الفنانة المبدعة يتابعها حوالي 470 ألف متابع، ولم تكن هذه الصورة الوحيدة التي رصعتها شكيل بالألماس، إذ أنها تستخدم حسابها كمنصة لعرض أعمالها الفنية البرّاقة، والتي تتراوح بين الأطعمة والقطارات والحيوانات.