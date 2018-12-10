شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قلة النوم تثير الغضب والان مع التفاصيل

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن قلة النوم تجعل الأشخاص أكثر غضبا وتزيد حجم المشاعر السلبية الأخرى.

وقال باحثون في جامعة ولاية "أيوا" للعلوم والتقنية إن قلة النوم أو الأرق تتسبب في زيادة مشاعر مثل القلق والحزن، وتقلل من المشاعر الإيجابية مثل السعادة والحماس، حسب ما ذكرت شبكة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية.

وأوضحت الدراسة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجعلك أكثر غضبا، خصوصا في حالات الإحباط ويضعف القدرة على التكيف مع الظروف المزعجة عند التعب.

وخلال الدراسة تم تقسيم المشاركين عشوائيا إلى مجموعتين: حافظت إحداهما على روتينها المعتاد للنوم، وهو ​​ما يقرب من ٧ ساعات ليلا، وحددت الثانية نومها لمدة ساعتين إلى ٤ ساعات كل ليلة لمدة ليلتين.

وخلصت النتائج إلى أنه عند تعرض المجموعتين إلى ضوضاء كان الغضب والإزعاج أعلى بكثير لدى المجموعة التي لم تنم بشكل كاف.