شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يفتتح منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر والان مع التفاصيل
افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الإثنين، أعمال النسخة الرابعة من "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر"، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وبدعم من وزارة الاقتصاد.
يشارك في المنتدى 1000 رجل أعمال لمناقشة التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية والتطورات التكنولوجية، ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول و رصد البعد التنموي للاستثمارات؛ ووضع الشركات أمام مسؤولياتها الاجتماعية .
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