شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات شرق الصين تقتلع سيقان الذرة البيضاء لمنع ممارسة طقوس خرافية والان مع التفاصيل

أمرت السلطات المحلية في شرق الصين باقتلاع جميع سيقان الذرة البيضاء العملاقة، لأن القرويين يمارسون حولها طقوسا خرافية اعتقاداً منهم بتمتعها بصفات سحرية خارقة للطبيعة.

جاء القرار بعد انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية مؤخرا، لحشود كبيرة من القرويين وهم يمارسون طقوساً غير اعتيادية لنوع من النبات، يطلق عليه اسم "الذرة الرفيعة الساحرة" في قرية فانجشان، بإقليم شاندونج، شرق الصين، حسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.





ومن بين تلك الطقوس الالتفاف حول سقيان نبات الذرة الرفيعة، التي يصل ارتفاعها إلى نحو 5.7 متر (18.7 قدم)، مع إشعال عصي البخور ورفع أعلام الصلاة، تقديساً لها.

ووفقاً للتقاليد الصينية فإن الأشياء التي تنمو حتى تصبح ذات حجم كبير بشكل غير عادي يمكن أن تمنح قوى سحرية خارقة.

وما أن علمت السلطات المحلية بالأمر، قررت إرسال رجال الشرطة لاقتلاع جميع سيقان الذرة القريبة، محذرين الأهالي من ممارسة مثل هذه العادات الخرافية مرة أخرى، "وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة".





ونقل عن لي يي، الباحث في مكتب الإدارة الزراعية في القرية قوله: "عندما يتم زرعها الذرة الرفيعة في ظروف جيدة من الطبيعي جداً أن تنمو بارتفاع 5 أمتار، وهذا ليس بأمر خارق كما يعتقد أهالي القرية".



وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في الصين، ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 توافد عدة آلاف من السائحين على موقع زراعة فطر بري ضخم في مقاطعة يونان، ظناً منهم أنه يجلب الحظ الحسن.