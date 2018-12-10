شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم السنوي بمدن مصر يتراجع إلى 15.7% في نوفمبر والان مع التفاصيل

تراجعت معدلات التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن في مصر إلى 15.7 % على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 17.7 % في أكتوبر تشرين الأول، وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري الإثنين.

وتوضح البيانات أنه على أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 % في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 % في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس "لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل...الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16 % بنهاية هذا العام".

وقال ألين سانديب رئيس البحوث في نعيم للوساطة في الأوراق المالية "النتائج أفضل كثيرا من المتوقع، ويشعر صناع السياسات بارتياح كبير لأن معدل التضخم في المدن عاد إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي".‭‭‭ ‬‬‬

وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016.

ووقعت مصر والبنك الدولي اتفاق تمويل جديد بلغ مليار دولار في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية بدأت قبل عامين.

ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه مساء الأحد علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015 مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم؛ مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يتراجع على نحو ملحوظ فيما بعد.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص المصري.

وأضاف بلحاج في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى لقطاع الأعمال بأفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري "هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية".

وزادت إيرادات قناة السويس المصرية، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للاقتصادالمصري في أكتوبر تشرين الأول، إلى 506.1 مليون دولار من 469.7 مليون في سبتمبر أيلول.

وفي 15 نوفمبر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة قائلا إن السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها نجحت في احتواء ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد.