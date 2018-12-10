شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثمارتهم إلى أفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في القارة السمراء.

كما أعلن السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019، مع تقديم 250 منحة للكوادر الأفريقية العاملة في مجال مكافحة الفساد.

وانطلقت، السبت، في منتجع شرم الشيخ المصري فعاليات منتدى أفريقيا 2018 في نسخته الثالثة، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ونخبة من المستثمرين ودوائر المال والأعمال في العالم.

وركزت فعاليات المنتدى الذي استمر يومين واختتم مساء الأحد، على العمل لتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي والاستثماري بين دول القارة الأفريقية، فضلا عن تسليط الضوء على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لجذب رؤوس الأموال الجديدة إليها، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والتجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمشروعات الناشئة.

ويهدف المنتدى إلى تحفيز الاستثمار في القارة السمراء، وينعقد المنتدى هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 .