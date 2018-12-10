شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى فرنسا.. إضراب شامل في مؤسسة القطار بألمانيا والان مع التفاصيل
قالت مصادر إعلامية إن مؤسسة القطار الألمانية قررت الإضراب اليوم الإثنين، 10 كانون الأول، 2018.
وذكرت المصادر أن ألمانيا شهدت اضرابا شاملا في مؤسسة القطار.
يأتي ذلك في حين تتواصل التظاهرات في فرنسا احتجاجا على رفع سعر الوقود.
وأسفرت الاحتجاجات في فرنسا عن عشرات المصابين من الشرطة والمتظاهرين إضافة إلى مئات من المعتقلين.
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