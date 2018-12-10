شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات بلغاريا تضبط شبكة تزوير إيرانية ومخازن أسلحة والان مع التفاصيل

أوقفت السلطات البلغارية إيرانيين اثنين ضمن شبكة لتزوير وثائق رسمية، كما ضبطت مخزن أسلحة ومتفجرات معدة للتهريب بالعاصمة صوفيا.

الإعلان عن ضبط الشبكة التي تضم أيضا 5 بلغاريين جاء بعد أيام من تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ"طوفان" أسلحة ومخدرات ولاجئين في الطريق إلى القارة العجوز، ردا على عقوبات أمريكية على بلاده.

ووجه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التهمة لمليشيا الحرس الثوري، الذراع العسكرية الخارجية لنظام طهران، بالضلوع في شبكة تهريب الأسلحة والعناصر الاستخبارية إلى قلب أوروبا، قائلة إن صوفيا "ما هي إلا محطة من المحطات التي تتجمع فيها هذه الشبكات بانتظار فرصة العبور إلى دول أكبر مثل ألمانيا وفرنسا".

وأصبحت بلغاريا في الآونة الأخيرة "محطة تجمع" لشبكات مكونة من عملاء إيرانيين خاضعين لسيطرة مليشيا الحرس الثوري؛ حيث تستخدمهم للولوج إلى قلب أوروبا وتنفيذ خطط تخريبية.

وأكدت سلطات بلغاريا ضبط ترسانة أسلحة في حملة أمنية قبل أيام؛ حيث ضبطت نحو 100 سلاح أوتوماتيكي، بينها رشاشات كلاشينكوف.

سلطات صوفيا، وفقا لوسائل إعلام محلية، قالت إن "الترسانة المذكورة كانت داخل مخزن ضخم أسفل بناية في العاصمة، وتحوي 67 رشاشا كلاشينكوف، و37 مسدسا رشاشا من نوع "سكوربيون"، و43 مسدسا آخر و8 كيلوجرامات من البارود، ونحو 50 ألف رصاصة".

وعلق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على الأمر قائلا إن اعتقال السلطات البلغارية عملاء النظام الإيراني ضمن شبكة لتهريب الأسلحة، كشف عن وجه جديد من الأنشطة السرية لطهران في أوروبا، في وقت لم تنته فيه تداعيات الكشف عن شبكة إيرانية لاغتيال معارضين في العاصمة الفرنسية باريس، يونيو/حزيران الماضي.