شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: نرفض تدخل إيران في السياسة الداخلية للبنان والان مع التفاصيل
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن “المملكة العربية السعودية تدعم الرئيس المكلّف سعد الحريري في محاولة تشكيل حكومة وفاق وطني”، رافضاً “تدخل إيران في السياسة اللبنانية ودور حزب الله”.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده مع الزياني بعد اختتام قمة الرياض: “نحن ندعم دولة الرئيس سعد الحريري في محاولة تشكيل حكومة وفاق وطني، نحن نرفض دور إيران في السياسة الداخلية اللبنانية، ونرفض دور حزب الله الثقيل في سياسة لبنان، ونعتقد أنه لو كل الأطراف اللبنانية وضعت مصالح لبنان فوق كل شيء فهذا يؤدي إلى ضمان وحدة لبنان ويؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تستطيع أن تتعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان في المستقبل”.
وتابع: “دول مجلس التعاون كانت داعمة دائماً للبنان، ولكن نحن نريد أن يكون فيه حكومة وفاق وطني، نريد أن يكون فيه ضمان سياسي يجعل مصالح لبنان فوق كل شيء”.
ورأى وزير الخارجية السعودي أن “على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع”. وقال: “أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس”.
وقال إن “الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعّال في المجلس”، مشدداً على أن “دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي
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