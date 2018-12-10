شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الفرنسي جاد المالح يقدم عرضا كوميديا على مسرح "دبي أوبرا" والان مع التفاصيل

يقدم نجم الكوميديا الفرنسي جاد المالح عرضاً كوميدياً على خشبة مسرح "دبي أوبرا"، الثلاثاء، كجزء من جولة "ذا دريم"، يتضمن عرض الكوميديا الارتجالية الناطق باللغة الإنجليزية، عمله الأخير المعروض على شبكة "نتفليكس" الذي يحمل عنوان "الحلم الأمريكي"، إضافة إلى مواد جديدة تتناول موضوع الصدمة الثقافية.

وحقق جاد إنجازا تاريخيا غير مسبوق من خلال بيع جميع تذاكر العرض الذي قدمه في قاعة مسرح أولمبيا المرموقة في باريس، لمدة 7 أسابيع متتالية، وأتبع هذا الإنجاز الكبير بآخر مماثل، حيث قدم عروضا مباعة التذاكر بالكامل لمدة 7 أسابيع في قصر الرياضة بباريس، والذي يتسع لـ3,800 مقعد.

ومنذ انتقاله إلى الولايات المتحدة حقق جاد نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث أكمل برنامج عروض متواصلة في "جوز بوب" بمدينة نيويورك، مقدما أداءه الرائع أمام جمهور كامل لأكثر من 50 أمسية.

وأثمرت هذه المسيرة جولة مهمة من العروض الكوميدية الكبرى في عدة مدن بجميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تُوجت بتقديم عرض بيعت تذاكره بالكامل في قاعة كارنيجي الشهيرة على مستوى العالم.