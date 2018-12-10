ماكرون يشكر الشرطة في أول تعليق له على احتجاجات السبت لـ"السترات الصفراء"

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكر لقوات الشرطة في أول تعليق له على مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت البلاد السبت، ودارت خلالها اشتباكات مع محتجين أصيب على إثرها نحو 120 شخصا بينهم 17 من الشرطة.

وقال ماكرون عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها".

وأغلقت الشرطة الفرنسية، السبت، الطرق المؤدية إلى الإليزيه (القصر الرئاسي) وعززت انتشارها في محيطة على نحو غير مسبوق بعدما بات غضب متظاهري "السترات الصفراء" موجها نحوه.

ورفع المتظاهرون الذين احتشدوا في قلب العاصمة الفرنسية لافتات تطالب برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قرر إرجاء كلمة له بشأن الاحتجاجات لما بعد السبت الذي دعت فيه حركة "السترات الصفراء" لتصعيد الاحتجاجات.

وتفجرت موجة الاحتجاجات في فرنسا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتراضا على رفع الضرائب على المحروقات، ورغم تراجع الحكومة عن القرار الأسبوع الماضي تعهدت الحركة بمزيد من التصعيد، وأصبح مطلب رحيل ماكرون من بين أهداف المحتجين المعلنة.

ويتعرض ماكرون لضغوط للتحدث بينما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد 3 أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968.



