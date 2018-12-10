اليوم الرابع لمشاورات اليمن في السويد.. روح إيجابية بشهادة أممية

تتواصل في العاصمة السويدية ستوكهولم، لليوم الرابع على التوالي، مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين، وسط مؤشرات إيجابية بشهادة أممية.

وتعد هذه المشاورات خامس محطة للمحاولات الرامية لإحلال السلام في اليمن الذي يأن تحت الانقلاب الحوثي منذ أكثر من 4 سنوات.

وأثنى مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السبت، على الروح الإيجابية التي يظهرها الطرفان في مشاورات السويد.





وقال في بيان صادر عن مكتبه، إن "الطرفين يعملان بطريقة جادة وبناءة في مناقشة تفاصيل إجراءات بناء الثقة والحد من العنف وإطار المفاوضات، ونأمل أن نحرز تقدما خلال هذه الجولة من المشاورات".

وأكد جريفيث من جديد، أهمية استمرار ضبط النفس على الأرض، ويدعو الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى "أننا نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن، ونأمل أن يتم الحفاظ على خفض التصعيد على مختلف الجبهات، لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية".





وكان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في مشاورات السويد أعلن، الجمعة، تسليمه المبعوث الأممي مارتن جريفيث رؤيته بشأن إجراءات بناء الثقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة.

جاء ذلك على لسان عثمان مجلي وزير الزراعة اليمني وعضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، في مقابلة لـ"العين الإخبارية" من مقر انعقاد المحادثات، في إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.

انطلاق اليوم الرابع من المشاورات يأتي بعد تأكيد تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج، الأحد، على أن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر في أبوظبي، إن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية الشرعية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليا في السويد.

وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

يشار إلى أن مشاورات السلام اليمنية كانت قد انطلقت في قلعة جوهانسبيرج، الخميس، بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يئن تحت انقلاب المليشيات التابعة لإيران منذ ما يزيد عن أربعة أعوام.



