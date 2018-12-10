فولكس فاجن: رئيس الشركة لم يكن يعلم بوجود غش في اختبار الانبعاثات

نفت شركة "فولكس فاجن" الألمانية، الأحد، مزاعم علم رئيسها هانز ديتر بوتش، وجود غش في اختبار الانبعاثات قبل 3 أشهر تقريبا من إعلان السلطات الأمريكية هذا الأمر في سبتمبر/ أيلول 2015.

وأظهرت وثائق داخلية بحوزة محققين، أن "بوتش"، الذي كان يتولى في ذلك الحين منصب المدير المالي للشركة كان يعلم بمخالفات الشركة للقواعد في أواخر يونيو/حزيران 2015، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الأسبوعية.

واستشهدت الصحيفة بعرض سري قدمته إدارة الشؤون القانونية في الشركة للمحققين، وأوضحت أنه، وفقا لشهادة محام بارز في فولكس فاجن (أشير إليه باسم "الشاهد بي)، فقد تلقى بوتش العرض في 29 يونيو/حزيران 2015، كما جرى إبلاغه بأن الغش في اختبار الانبعاثات يشمل 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة، وبأن قيمة المخاطر المالية على الشركة تصل إلى 35 مليار يورو (39.8 مليار دولار).

ووفقا للتقرير، فإن العرض الذي كان بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2015 أقر بمخالفات لقواعد الانبعاثات الأمريكية واحتمال عدم وفاء الشركة بتعهداتها الإشرافية.

وذكرت فولكس فاجن، في بيان، أنها كانت على علم بالمزاعم منذ بعض الوقت، مضيفة: "العرض الذي قدمه الشاهد (بي) مرفوض بشكل قاطع وغير دقيق".