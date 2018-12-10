إطلاق هاتف «نوكيا» جديد من الفئة الفاخرة

أعلنت شركة HMD Global الفنلندية عن إطلاق هاتفها الذكي «نوكيا 8.1» الجديد الذي ينتمي إلى الفئة الفاخرة، مشيرة إلى أن الهاتف يأتي بشاشة قياس 6.18 بوصات، وبتقنية Full HD+ مع دعم تقنية HDR10.

وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية لـ«نوكيا 8.1»، الذي يبلغ سعره 499 يورو، تشتمل على معالج «كوالكوم 710 Snapdragon» مع ذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، التي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة Micro SD الخارجية.

وأضافت أن الهاتف الجديد يأتي بكاميرا رئيسة مزدوجة مع مستشعر 12 ميغابيكسل، وتعمل العدسة الثانوية بدقة 13 ميغابيكسل لدعم تأثير «البوكيه» عند التقاط صور «البورتيريه»، فيما تعمل الكاميرا الأمامية لصور «السيلفي» بدقة 20 ميغابيكسل.

وبينت الشركة أن الهاتف الذكي، الذي يبلغ وزنه 178 غراماً، يضم بطارية بسعة 3500 مللي أمبير ساعة، التي يمكن شحنها عن طريق منفذ USB C بقدرة تصل إلى 18 واط، كما أنه إلى جانب شبكة WLAN يدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية «بلوتوث 5» مع النظام العالمي لتحديد المواقع.