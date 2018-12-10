شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحكومة اليمنية يتحفظ على مبادرة المبعوث الدولى بشأن الحديدة ومينائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ وفد الحكومة اليمنية المشارك فى السويد على مبادرة المبعوث الدولى إلى اليمن مارتن غريفيث بخصوص مدينة الحديدة ومينائها.

وقالت مصادر على اطلاع بالمفاوضات اليمنية فى السويد فى تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية اليوم الأثنين أن وفد الحكومة أكد رفض الشعب اليمنى كل ما ينتقص من سيادة الدولة وذلك فى معرض الرد على المبادرة.

وأضاف: إن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع إجراءات بناء الثقة وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية، معتبرة، فى الوقت نفسه، أن كل ما ينتقص من سيادة الدولة وسلطاتها القانونية على مؤسسات الدولية محل رفض من الشعب اليمني.

وتنص المبادرة، على وقف شامل للعمليات العسكرية، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، ووقف استقدام التعزيزات العسكرية، وكذلك انسحاب متزامن للوحدات العسكرية والميليشيات، إلى خارج الحديدة.

كما تنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية، بمشاركة الأمم المتحدة، للإشراف على الترتيبات الأمنية فى الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، التى تستغل ميناء المدينة لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة فى البحر الأحمر ونهب المساعدات الإنسانية.

وعقدت لجنتا الأسرى والمعتقلين، المشكلتان من وفدى الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اجتماعا مباشرا لبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وتسليم القوائم، حسب ما ذكرت مصادر.

وأعرب عضو وفد الحكومة اليمنية عن استعداد الشرعية لإطلاق سراح أسرى الحوثيين، شرط قيام الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيرانى بالمثل، مضيفا أن الشرعية قدمت قوائم بالمختطفين من قبل الحوثيين.