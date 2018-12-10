الان تتابع عاصفة تقتل شخصًا وتترك 310 آلاف دون كهرباء في أمريكا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فرجينيا -الخليج 365:
أدت عاصفة شتوية قوية ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع إلى مقتل شخص وتركت 310 آلاف شخص دون كهرباء ، كما أجبرت شركات طيران على إلغاء رحلاتها أمس.
ومازال تحذير العاصفة الشتوية ساريًا في أجزاء كثيرة من نورث كارولاينا وفرجينيا ووست فرجينيا، حيث من المتوقع هطول ما يصل إلى خمسة سنتيمترات من الثلج والبَرَد خلال الليل واليوم، بعدما سقط ما ارتفاعه أكثر من ثلاثين سنتيمترا من الثلج خلال مطلع الأسبوع.
وقالت السلطات إن عددًا كبيرًا من الحوادث وقع في أنحاء المنطقة جراء سقوط الثلج والبرد أمس.
وذكر تلفزيون محلي أن قائد سيارة لقي حتفه عندما سقطت شجرة على سيارته على مشارف تشارلوت.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تقتل شخصًا وتترك 310 آلاف دون كهرباء في أمريكا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .