عاجل.. إطلاق سراح "المرقشي" من سجون صنعاء

أكدت مصادر عن إطلاق سراح المعتقل أحمد العبادي المرقشي ،مساء أمس، في صنعاء.
وياتي الإفراج عقب اعتقال دام 10 سنوات على خلفية واقعة اطلاق نار تسببت بمقتل شخص في العام 2008 .
واعتقل المرقشي عقب هجوم استهدف مقر ناشر صحيفة الايام في صحيفة صنعاء .
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