شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يشارك فى مؤتمر الجامعة العربية حول "الاستدامة" 12 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك السودان بوفد برئاسة وزير الدولة بالمجلس القومى للبيئة عبود جابر فى المؤتمر الدولى الأول حول الاستدامة، والذى تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "كفاءة البيئة لتحقيق التنمية" خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وقال عبود جابر، فى تصريح صحفى، إن المؤتمر يعتبر تجربة ريادية للتعاون حول التنمية بمشاركة 33 دولة عربية وأجنبية، ويهدف إلى إيجاد حلول علمية وعملية للإشكالات التى تحول دون تحقيق الكفاءة البيئية ونشر الوعى حول التنمية المستدامة، وأهميه ترشيد الاستهلاك المستدام لها، من خلال تأسيس الشراكات ورسم سياسات تواكب البعد البيئى الموجود فى خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن المؤتمر يهدف كذلك إلى طرح رؤى جديدة للوصول إلى حلول مبكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لمختلف القضايا المتعلقة بالبيئة، منوها بأن المؤتمر يناقش 4 محاور رئيسية تشمل المياه وخدمات الصرف الصحي، الطاقات المتجددة، تغير المناخ وآثاره، والمدن والمستوطنات البشرية.

ودعا جابر إلى التركيز على خطة التنمية المستدامة لتحقيق التوازن المطلوب بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بجانب الحفاظ على البيئة لتحقيق معيشة أفضل للمواطن، مؤكدا ضرورة الحرص على الاهتمام بقضايا البيئة، وأن تحقيق التنمية المستدامة هو الضمان للعدالة بين الأجيال.