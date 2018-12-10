شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان مهاجما قطر: لا يستقيم الظل والعود أعوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الفريق ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى دولة قطر، معتبرا أنه يجب أن تعامل بنفس أسلوبها الذى دأبت عليه فى مهاجمة الحكام والدول العربية.

وقال خلفان: " كانت ثقافة حكام الخليج وشعوبهم عدم شن الحملات الإعلامية على الحكام، قطر داست على هذا العرف والمذهب الخليجى حتى أصبح من الأهمية القصوى معاملتها بنفس أسلوبها".



تغريدة ضاحى خلفان

وأشار خلفان إلى أن الحملات الإعلامية ضد حكام الخليج والحكام العرب بدأت من قطر، مضيفا "أكثر من عشرين عاما لم تتوقف، نفذ صبر الدول الخليجية والعربية فبدأت الناس تهاجم قطر".



ضاحى خلفان

وتابع، "الآن قطر تتباكى، مع الأسف لو أوقفوا الآن عنها الحملات ستظل قطر تهاجم دولنا العربية، لا يستقيم الظل والعود أعوج".