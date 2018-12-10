قطر تفاجئ الجميع برد "غير مسبوق" على بيان قمة الرياض

وانتقد مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي، البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب عدم مناقشة المجتمعين لحيثيات الأزمة الخليجية وسبل معالجتها. وكتب في "تويتر": "ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته"؟.
وأضاف: "على من تضحكون كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس".
وفيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي أعقب القمة، كتب الرميحي: "انتهى المؤتمر الصحفي الهزيل للجبير، وحاول أن يمرر فيه ما عجز عن تمريرة بالبيان الختامي لقمة التعاون".
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