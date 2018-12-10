تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الاثنين

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 150.65 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 138.10 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 131.82 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 112.99 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 87.88 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 75.33 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,685 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,055 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 150,651 ريالًا.

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