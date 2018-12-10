شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: قمة الرياض دحضت مزاعم المشككين حول مجلس التعاون والان مع التفاصيل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن قمة الرياض، التي عقدت الأحد، من أنجح القمم الخليجية، ودحضت مزاعم المشككين حول مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

كما أشار إلى أن ما خرجت به القمة من توصيات تصب في مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى قرقاش، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على الجهود التي قامت بها دولة الكويت في إدارة أمور مجلس التعاون في العام الماضي، مشيراً إلى أن انعقاد القمة في الرياض يأتي حسب النظام الجديد الذي يسمح أن تنعقد في دولة المقر.

وتابع أن مجلس التعاون الخليجي بخير ما دام يقود هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مبينا أن أهم ما يميز قمة الرياض اليوم أنها دحضت مزاعم المشككين حول مستقبل ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أن قمة الرياض حققت نتائج مبشرة تؤكد أن مجلس التعاون الخليجي مستمر في مسيرته، ولدية القدرة على تجاوز المعوقات، كما أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من المنظومة الخليجية تنظر إلى المجلس كحاضنة مهمة ورئيسية، مؤكداً أن الأرقام التي نراها اليوم عن الاستثمارات البينية والانتقال البيني والمواطنة الخليجية تثبت أن هذا المجلس مطلب رسمي وشعبي.