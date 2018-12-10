شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر البريطاني سام فيندر يتوج بجائزة جمعية النقاد البريطانيين والان مع التفاصيل

أعلنت جمعية النقاد البريطانيين منح جائزتها للشاعر الغنائي والمغني البريطاني سام فيندر، وهي الجائزة التي منحت في السابق للمغنية البريطانية "آديل".

وسيتم تقديم الجائزة في حفل يقام بهذه المناسبة يوم 20 فبراير/شباط المقبل، ويتم الترشيح للحصول على الجائزة لشخصيات في مجال الإعلام وصناعة الموسيقى، وفنانين يتمتعون بالنجاح الفني والجماهيري العالي، وتم ترشيح "فيندر" في قائمة قصيرة إلى جانب المغني "آر آند بي” والمغني وكاتب الأغاني البريطاني “لويس كابلدي”.

وتمكن “فيندر” من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال سلسلة من الأعمال الغنائية الناجحة في عامي 2017 و2018، حيث قدم المئات من العروض الغنائية والموسيقية الناجحة هذا العام.