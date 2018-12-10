شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس يهدي المكتبة البريطانية مفكرة نادرة لـ"دافينشي" والان مع التفاصيل

أهدى بيل جيتس، صاحب شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة، المكتبة البريطانية مفكرة نادرة خاصة بأيقونة الفن الإيطالي ليوناردو دافينشي، كان جيتس اشتراها في وقت سابق عام 1994بمبلغ 30 مليون دولار من إحدى العائلات الإنجليزية الثرية التي احتفظ أجيالها بالمفكرة لقرون طويلة.

وصرح رولي كيتنج، الرئيس التنفيذي للمكتبة البريطانية، بأن الاحتفال بالذكرى الـ500 لوفاة ليوناردو دافينشي ستكون مختلفة؛ حيث سيتم عرض مذكرات وصفحات من مفكرة دافينشي النادرة لأول مرة أمام زوار المكتبة بجانب مخطوطاته الـ3 الأشهر، وهي "Codex Leicester" التي كانت مملوكة لعائلة "Leicester" البريطانية في الماضي قبل أن يقوم رجل الأعمال الأمريكي آرماند هامر بشرائها في عام 1980 لتنتقل ملكيتها أخيرا إلى صاحب شركة مايكروسوف بيل جيتس، و"Codex Forster" التي يملكها متحف فيكتوريا، و"Codex Arundel".





وتحمل المفكرة كتابات ورسومات علمية تتعلق بالمياه والنتائج والملاحظات التي ترتبت على رمي أجسام مختلفة الشكل والكتلة في المياه؛ بجانب مناقشة كيفية بقاء الإنسان تحت المياه لفترات طويلة داخل جسم ما وهو الأمر الذي شكل اعتقادا بأن تلك الأفكار كانت بداية لاختراع الغواصات التي استخدمت عسكريا فيما بعد.

وتحتوي مخطوطة "Codex Arundel"، ثاني أكبر مخطوطة لدافينشي، على العديد من الدراسات والمعلومات المتعلقة بهجرة الطيور، ورسومات يعتقد بأنها ترمز لأجهزة خاصة للتنفس تحت المياه بالإضافة إلى نبوءات وألغاز متعددة خاصة بدافينشي.





يذكر أن عرض مفكرة ليوناردو دافينشي كان سيتم في وقت سابق من عام 2006، ولكن حدثت خلافات في الترتيبات الأمنية حالت دون عرض المفكرة المملوكة لبيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوف الأمريكية العملاقة.

وفي إطار برنامج عام 2019 التابع للمكتبة البريطانية أعلن رولي كيتنج، الرئيس التنفيذي للمكتبة، أن هناك العديد من العروض التي سوف تكشف عنها المكتبة؛ مثل استكشاف البوذية وعرض قطعة تحتوي على كتابات يونانية على قرص شمعي وجدت في مصر تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد.