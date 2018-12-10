شكرا لقرائتكم خبر عن دار نشر بريطانية تطرح كتابا عن الأدباء المصريين الجدد والان مع التفاصيل

أعلنت دار النشر البريطانية Comma Press إطلاق كتاب جديد يحمل اسم "كتاب القاهرة Book of Cairo" بحلول ربيع عام 2019، ليكون الثاني لراف كورماك بعد "كتاب الخرطوم Book of Khartoum".

ومن المقرر أن يضم "كتاب القاهرة" أعمالاً أدبية لكُتاب مصريين ولدوا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مثل حسن عبدالموجود، إيمان عبدالرحيم، نائل الطوخي، أريج جمال، حاتم حافظ، هند جعفر، نهلة كرم، محمد خير، أحمد ناجي ومحمد صلاح العزب.

والمثير في الأمر، أن مجموعة الأدباء التي سيتضمن الكتاب أسماءهم لم تُترجم لهم روايات إلى اللغة الإنجليزية من قبل، باستثناء رواية "استخدام الحياة" لأحمد ناجي و"نساء من الكرنتينا" لنائل الطوخي.

ويشتمل الكتاب الذي صمم غلافه ديف إيكرسال على قصص أدبية متنوعة، تدور إحداها حول يوميات عمل رجل شرطة فاسد يجوب شوارع القاهرة، بينما تروي رواية أخرى مغامرة صحفي شاب في كشف غموض مقتل عاملة داخل أحد النوادي الليلة وغيرها من القصص الأدبية المشوقة.

وبشكل عام تعرض القصص الأدبية الـ10 المترجمة من العربية إلى الإنجليزية العديد من الجوانب الحياتية المتعلقة بالعاصمة المصرية، التي تعتبر واحدة من ضمن أكبر المدن في العالم وأكثرها حضارة.