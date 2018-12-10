شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الصين أكبر سوق للأزياء حول العالم في 2019 والان مع التفاصيل

قال تقرير صدر مؤخراً، إن الصين في طريقها للتفوق على الولايات المتحدة لأول مرة منذ مئات السنين، لتصبح الدولة صاحبة أكبر سوق للأزياء في العالم بحلول عام 2019.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة "ماكينزي آند كومباني" للاستشارات الإدارية الدولية، بالتعاون مع موقع "ذا بيزنيس اوف فاشون" لأحدث أخبار الموضة العالمية، فإن ثروات الصين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، شهدت نموا سريعا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور جيوش من المستهلكين الجدد، الذين لديهم إمكانية الإنفاق على أمور مثل الرياضة والملابس والأحذية، وغيرها من جوانب الترفيه.

وحسب ما ذكرته "شبكة أخبار الصين"، نقلاً عن التقرير، فإن العديد من العلامات التجارية الفاخرة تعتمد بالفعل وبشكل كبير على العملاء الصينيين، الذين ظلوا لفترة من الزمن أكبر المشترين في العالم للسلع الفاخرة سواء داخل أو خارج وطنهم.

وأوضح التقرير أنه وعلى سبيل المثال، تتطلع العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة "إرمنيجيلدو زينيا" الآن نحو الصين بدلاً من الولايات المتحدة كمكان لاختبار منتجاتها الجديدة قبل اتخاذ قرار بشأن الترويج لها على مستوى العالم.

كما تستثمر العلامات التجارية الرياضية العلمية، مثل "نايك" و"أديداس"، أعمالها التجارية بكثافة داخل الأسواق الصينية، حيث إن الطبقة المتوسطة لديها المزيد من وقت الفراغ والمال لتكريسها لممارسة الرياضة واللياقة البدنية.

ورغم أن الصين لديها تطلع متزايد منذ فترة طويلة نحو العلامات التجارية الدولية، لكن السياسات التي كشفت عنها الحكومة لتشجيع الاستهلاك المحلي، جعلت من العلامة التجارية المحلية الخيار الأول لدى المستهلكين في البلاد.

وذكر التقرير أنه على مدار العام الماضي وصلت صناعة الأزياء العالمية إلى آفاق جديدة، مشيرا إلى توقعات بنمو بنسبة 4 إلى 5٪ خلال عام 2018، متقدما قليلاً على التوقعات السابقة لعام 2018.

ووفقاً لأحدث البيانات التي أصدرتها مؤسسة "آن بيتج" الاستشارية الصينية، فإن البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث إنفاق المستهلكين.

وفي عام 2017، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للصين 43.5 تريليون يوان صيني، وساهمت بنسبة 58.8% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.