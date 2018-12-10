شكرا لقرائتكم خبر عن صورة فسيفساء للشيخ زايد تدخل موسوعة جينيس والان مع التفاصيل

سجلت جامعة الشارقة بالتعاون مع "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصال المتكامل، رقماً قياسياً في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بتصميمها أكبر صورة فسيفساء في العالم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باستخدام الأظرف.

وتم تشكيل الصورة بشكل فني باستخدام أكثر من 40 ألف ظرف، غطت مساحة تبلغ 148 متراً مربعاً، وشارك في تنفيذها أكثر من 200 طالب وطالبة وموظف بجامعة الشارقة، احتفاء بـ"عام زايد".

أعلن ذلك مندوب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، في فعالية أُقيمت بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ومروان عتيق ثاني نائب رئيس المبيعات الحكومية في "دو"، ونواب مدير الجامعة وعمداء الكليات إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء الهيئة الإدارية والطلابية.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي أن هذا الإنجاز تعبير من الجامعة وطلبتها عن كل معاني الولاء والعرفان للذكرى الغالية "عام زايد".

وأشار عبدالواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في "دو"، إلى أن المشاركة في هذا الحدث يأتي عرفاناً وامتناناً للإرث الخالد الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورؤاه الملهمة التي أسهمت في وصول الإمارات إلى ما هي عليه الآن من تقدم وازدهار.