شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع اتفاقا مع البنك الآسيوي بـ 300 مليون دولار والان مع التفاصيل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاق لدعم البنية الأساسية من خلال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار، على هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وقعت الاتفاق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وجين ليكون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويأتي الاتفاق استكمالا للاتفاق مع البنك الدولي على توفير 300 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع بإجمالي 600 مليون دولار، بعد أن أتاح البنك الدولي تمويلا بقيمة 550 مليون دولار خلال المرحلة الأولى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا بمصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لشريحة محدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن المحافظات المستهدفة هي الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، من خلال توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر احتياجا، بينما يستفيد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مصري، إضافة إلى تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من التمويل الرأسمالي السنوي المرتبط بالأداء والمقدم من وزارة الإسكان إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز الاستثمارات ذات الأولوية في مجال الصرف الصحي.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تحسين النظم التشغيلية للشركات وتطوير أدائها في النواحي المالية والمؤسسية مع دعم مشاركة المصريين في التخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية، والتعرف على متطلباتها المتعلقة بالصيانة والتشغيل، فضلاً عن رفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء، إضافة إلى تعزيز إطار عمل أداء القطاع القومي من خلال تهيئة بيئة العمل لتقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وإعداد الدراسات التحليلية ودراسات تطوير السياسات لدعم عملية صناعة القرار في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية، إضافة إلى الإطار التنظيمي لقطاع المياه والصرف الصحي، ودعم بناء القدرات للمؤسسات الرئيسية بالقطاع، وتهيئة بيئة العمل بما يضمن تقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وبمزيد من الشفافية.

وأكد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أنه حريص على دعم مصر في مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة في أفريقيا بمجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، مشيرا إلى حرص البنك على الاستثمار في رأس المال البشري في مصر، لأنه أهم استثمار على الأجل الطويل.