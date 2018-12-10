شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية تشارك في "سيال الشرق الأوسط" بأبوظبي والان مع التفاصيل

تشارك المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في معرض "سيال الشرق الأوسط 2018" الذي تنطلق أعماله، الإثنين، في أبوظبي ويعد المنصة المثالية للترويج لقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، حيث تسلط الضوء خلال مشاركتها على المزايا والفرص الاستثمارية في منطقة الصناعات الغذائية في أبوظبي والعين.

وطورت "المؤسسة العليا" منطقة مخصصة للصناعات الغذائية تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع في مدينتي أبوظبي والعين وتحتضن حاليا أكثر من 20 منشأة في المرحلة التشغيلية تتنوع ما بين مصانع متوسطة وأخرى كبيرة وتعمل هذه المصانع في إنتاج مياه الشرب المعبأة والمشروبات الغازية والتمور والأعلاف الحيوانية ومنتجات الدواجن والألبان وغيرها.

وقال سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، "إن قطاع الصناعات الغذائية يشهد خلال الفترة الحالية نموا وازدهارا بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة وفي إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لاسيما في ظل توفر مواقع استراتيجية للمدن الاقتصادية التابعة للمؤسسة العليا التي تلائم مختلف أحجام الاستثمارات من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم التي تهدف للوصول إلى الأسواق المحلية والأسواق الناشئة في الشرق الأوسط والشرق الأقصى على حد سواء".

وأضاف "تتميز مناطقنا الاقتصادية بوجود بنية تحتية متكاملة وشبكة عالمية للنقل والإمداد بالإضافة إلى كلفة تأجيرية تنافسية وانخفاض تكاليف التشغيل لتصبح بيئة استثمارية جاذبة لكافة منتجي الأغذية".

وقال "ستساعدنا خبرتنا الطويلة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية في تحديد الدعم الذي يحتاجه المستثمرون خلال مراحل إنشاء وتشغيل مشاريعهم بدءا من تحديد الفرص التي تناسبهم مرورا بتسريع الإجراءات الحكومية من تراخيص وموافقات وانتهاء بتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل والكفاءات البشرية".

وتسعى المؤسسة العليا كونها عضوا في تحالف أبوظبي للأمن الغذائي إلى إيجاد "قطاعات ممكنة" تدعم القطاعات المتخصصة وتطور من قطاع الزراعة المحلية وقطاعات التصنيع الغذائي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وكذلك تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وتوفر مرافق ومساكن مريحة وبأسعار منافسة وثابتة للعاملين.

وتتميز منطقة الصناعات الغذائية التابعة للمؤسسة العليا بالمواقع الاستراتيجية التي تضمن سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية وتناسب الأراضي المتوفرة مع جميع احتياجات المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

كما تتميز المنطقة المخصصة للأغذية كغيرها من المناطق الاقتصادية التي طورتها وتديرها المؤسسة العليا بتوفر المرافق الخدمية وأماكن للتخزين ومراكز للخدمات اللوجستية مما يجعلها وجهة جذابة لشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية المحلية والدولية.