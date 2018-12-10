شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات منتدى أفريقيا.. مصر توقع 30 اتفاقية بـ3.5 مليار دولار والان مع التفاصيل

اختتمت الأحد في شرم الشيخ، أعمال منتدى أفريقيا 2018 بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين بالدول الأفريقية.

وأعلن الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فيها.

ودعا السيسي إلى الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلدانها، مطالبا بتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.

وشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتحديث هي أهم سبل مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، مؤكدا أن مصر ستظل دوما داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقي بشكل خاص والتعاون الدولي عموماً.

من جانبها أوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية، أنه تم خلال المنتدى مناقشة أولويات التنمية الاقتصادية للبلدان الإفريقية والفرص الاستثمارية فيها، مشيرة إلى أن فعاليات المؤتمر شهدت توقيع 30 اتفاقية في مجالات الاستثمار والمشاريع القومية، وفي مجالات تختص بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية والتعاون الفني بقيمة إجمالها 3.5 مليار دولار.

ولفتت إلى أبرز توصيات المؤتمر المتمثلة في زيادة وتفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والعام خاصة في مشاريع البنية الأساسية وشبكات الربط وتكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع النقل وقطاع الجديدة والمتجددة، وتفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة.