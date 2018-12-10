شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالعزيز يشارك في الجزء الـ3 من مسلسل "كلبش" والان مع التفاصيل

انضم الممثل المصري أحمد عبدالعزيز لبطولة الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، الذي يلعب بطولته أمير كرارة، ويكتبه باهر دويدار ويخرجه بيتر ميمي.

وكان أول المنضمين للمسلسل الممثل المصري هشام سليم لتجسيد شخصية تدعى "أكرم صفوان"، ليكون الخصم الجديد لأمير كرارة، حسب ما أعلن مخرج العمل عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، كما كانت الفنانة يسرا اللوزي أحدث المنضمين للعمل، التي تجسد دوراً مهماً أمام بطل العمل.



وانضم أيضا لأحداث الجزء الثالث 3 فنانين شباب، أثبتوا وجودهم الفترة الماضية على الساحة الفنية بأعمال مختلفة، وهم محمد علي رزق وإسلام جمال وأحمد العوضي، كما انضمت الممثلة اللبنانية غنوة محمود إلى أسرة الجزء الثالث في المسلسل.

ونشر أمير كرارة صورة لأحمد عبدالعزيز في أثناء توقيع عقد المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، عبر حسابه على "أنستقرام" Instagram، مهنئاً نفسه وصناع المسلسل بهذا الانضمام.