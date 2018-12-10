شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يعلن طرح أغنية جديدة بعد إطلاق سراحه المؤقت والان مع التفاصيل

بعد إطلاق سراحه بأيام قليلة، فاجأ المطرب المغربي سعد لمجرد، الأحد، جمهوره بصورة من داخل حمام السباحة في منزله، عبر حسابه الخاص على "أنستقرام"، وكتب مُعلقاً: "الحمد لله رب العالمين".



وقدّم لمجرد الشكر لكل من تضامن معه من الجمهور والإعلاميين والأصدقاء والفنانين، وعائلته ، خاصة والده ووالدته، كما أعلن طرح كليب أغنيته الجديدة "بدك إيه" في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأُطلقت السلطات الفرنسية سراح المطرب المغربي منذ أيام بشكل مشروط، وهو ما يعتبر نوعاً من الإفراج المؤقت من تهمة اغتصاب فتاة فرنسية في ضاحية سان تروبيه بجنوب فرنسا.

وسبق وأطلق سراح سعد لمجرد في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي تحت شروط رئيسية أهمها سحب جواز سفره وحرمانه من مغادرة الأراضي الفرنسية وإلباسه حزاما ممغنطا لتتبعه، مع إجباره على تسليم نفسه يوميا في الدرك الفرنسي.

ويستعد لمجرد لتصوير أغنية مشتركة سبق وسجلها مع الممثل المصري محمد رمضان خلال الأيام المقبلة، وإن لم يكشف النقاب عن تفاصيلها بعد.