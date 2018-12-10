واشنطن: يمن المستقبل يجب ألا يشمل أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج
قال تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج، الأحد، إن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر في أبوظبي، أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليا في السويد.
وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
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