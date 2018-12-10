الان تتابع هذه الخدمات التقنية توقفت عن العمل في 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

في كل عام يودع قطاع التكنولوجيا منتجات وخدمات تقنية قديمة ويستقبل أخرى جديدة وفي 2018 توقفت مجموعة من الخدمات الشهيرة بعد أن تمتعت لسنوات طويلة بشعبية واسعة لدى المستخدمين.

نستعرض فيما يلي أبرز الخدمات التقنية التي توقفت عن العمل في عام 2018، بحسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:

غوغل بلس + Google

أغلقت شركة غوغل الشبكة الاجتماعية أكتوبر الماضي، وبررت القرار بقلة عدد المستخدمين، لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الإجراء جاء بعد أن عثرت غوغل في مارس الماضي، على خلل برمجي دام لسنوات ضمن شبكتها الإجتماعية، يمكنه عرض الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات الخاصة لما لا يقل عن 500 ألف مستخدم.

ياهو ماسنجر Yahoo Messenger

أغلقت ياهو في 17 يوليو 2018 الخدمة بعد 20 عاماً من إطلاقها وقالت إنها ستركز الآن على بناء وتقديم أدوات اتصالات جديدة تلائم احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.

خدمة سناب كاش Snapcash للدفع الإلكتروني

أغلقت سناب شات خدمتها للدفع الإلكتروني “سناب كاش Snapcash” في 30 أغسطس الماضي بعد 4 سنوات على إطلاقها.

خدمة اختصار الروابط من غوغل Google URL Shortener

أغلقت شركة غوغل في شهر مارس الماضي خدمة goo.gl لاختصار الروابط Google URL Shortener والتي أطلقتها في 2009، لتسهيل مشاركة الروابط الطويلة.

خدمة Spotify Running

أغلقت شركة سبوتيفاي الخدمة وقف دعمها لخدمة Spotify Running بمجرد تحديث تطبيق هاتفها في أبريل (نيسان) الماضي.

خدمة Mayday Live من أمازون

أعلنت أمازون إغلاق خدمة الدعم الفني المباشر للعملاء عبر الأجهزة اللوحية في يونيو 2018 بعد ما يقرب من خمس سنوات على إطلاقها.

خدمة Cloud Gaming السحابية للألعاب

أغلقت شركة GameFly في أواخر أغسطس الماضي.وجاء قرار الإغلاق بعد شراء شركة إلكترونيك آرتس أصول تقنية الألعاب السحابية التابعة لشركة GameFly.