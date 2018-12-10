المذنب "كريسماس" يقترب من الأرض خلال أيام

أظهرت الحسابات الفلكية أن هواة الرصد الفلكي سيكونون على موعد مع حدث تاريخي بعد أيام قليلة، مع اقتراب المذنب "46/P ورتينين" من الأرض.

ويتزامن هذا الاقتراب مع احتفالات العالم بأعياد الكريسماس، وهو ما دفع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى إطلاق اسم "كريسماس" على المذنب، الذي يوصف بأنه من ألمع المذنبات.

ووفق الموقع الإلكتروني للوكالة، فإن هذا المذنب سيقع بعد يومين "12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري" في أقرب نقطة من الشمس، قبل أن يصل في 16 ديسمبر/كانون الأول، إلى أقرب نقطة من الأرض، وسيكون على مسافة 12 مليون كيلومتر، وهي مسافة لم يصلها منذ 4 قرون.

وعن إمكانية رؤية المذنب بالعين المجردة خلال هذا اليوم، قال بيان نشرته الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "من الناحية النظرية فإن المذنب سيكون براقا بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة، ولكن المشكلة أن الضوء الخافت المنعكس عن المذنب ينتشر على الغلاف الجوي الكبير، لذلك سيكون المذنب جسما كبيرا خافتا".

وأوضح البيان إمكانية رصد المذنب من موقع مظلم، بعيدا عن أضواء الشوارع والمباني التي تطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء، ولكن في كل الأحوال فإن رصده سيكون متاحا باستخدام المناظير الفلكية المتخصصة.