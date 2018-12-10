باحثون يصممون ألعاب كمبيوتر تساعد على تحسين حالة مرضى الفصام

تمكن باحثون أمريكيون من تصميم ألعاب كمبيوتر تساعد على تحسين حالة مرضى الفصام “الشيزوفرينيا”.

وأظهر بحث جديد نشرته دورية أبحاث فصام الشخصية Schizophrenia Research أن التدريب المعرفي، الذي توفره ألعاب الكمبيوتر يمكن أن يقلل من ضعف الإدراك في أحد أنواع الفصام المقاومة للعلاج.

و"الفصام" أحد الأسباب الرئيسية الـ15 للإعاقة على مستوى العالم، ويعاني منه في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 3 ملايين شخص، وتشمل أعراضه الهلوسة والأوهام وأنماط التفكير غير العادية، وصعوبة تشكيل العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها والإعاقة الإدراكية.

ويؤثر الضعف الإدراكي المصاحب للفصام على الذاكرة اللفظية، وهي المشكلة التي يساعد التدريب المعرفي في حلها باستخدام،ألعاب الكمبيوتر.

وقال جريجوري لايت، أستاذ الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا، والباحث الرئيسي للدراسة في تقرير نشره موقع "ميديكال نيوز توداي"، الأحد، إن هذه الألعاب مصممة خصيصاً لتغيير مسارات عصبية معينة، بما يعمل على تحسين الإدراك السمعي والتعلم اللفظي لدى الأشخاص الذين يعانون من الفصام.

واستخدم الباحثون الطريقة الجديدة مع مجموعة من 46 شخصاً مصابين بمشاكل إدراكية ناتجة عن مرض الفصام، وقارنوا النتائج مع العلاج التقليدي الذي حصلت عليه مجموعة أخرى من المرض.

وقال لايت: "خلال فترة العلاج على مدى 3 أشهر، سجلت المجموعة التي استخدمت الطريقة الجديدة نتائج أفضل في التعلم اللفظي وكانت الهلوسة أقل شدة بالمقارنة مع المجموعة التي تلقت العلاج بالطريقة التقليدية".