شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعلن القبض على 12 عنصرا من داعش حاولوا التسلل لكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد العمليات الخاصة الثانية قائد خطة فرض القانون العراقية، الاحد، القبض على 12 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى أثناء محاولتهم التسلل الى مدينة كركوك.

وقال اللواء الركن معن السعدى - فى بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز ) العراقية - إن ابطال جهاز مكافحة الأرهاب ألقوا القبض فى عمليتين نوعيتين على سبعة عناصر من "داعش" فى عملية امنية وخمسة عناصر أخرين جرى تتبعهم وفق معلومات استخبارية دقيقه أثناء محاولتهم التسلل الى مدينة كركوك.

وأضاف السعدى أن العناصر الإرهابية المقبوض عليهم كانت تخطط لزعزعة الأستقرار فى المدينة بشن هجمات إرهابية لكن جهاز مكافحة الأرهاب قاموا بمتابعتهم وإلقاء القبض عليهم، يذكر أن القوات العراقية قد أعلنت فى وقت سابق مطاردة الخلايا النائمة والهاربين لتنظيم "داعش" الإرهابى فى كافة الأراضى العراقية.